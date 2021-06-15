Собчак восторженно оценила издевательства Губерниева над Бузовой

Ксения Собчак увидела в методе, который использовал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев против Ольги Бузовой, свою школу.

Дмитрий Губерниев отличился в эфире "Матч-ТВ" тем, что стал жёстко троллить Бузову.

Спортивный комментатор попытался подловить Ольгу на незнании истории футбола и истории театра.

Ольга не поддалась на провокацию, предпочитая уйти от ответа.

Губерниев же применил запрещённый приём и добился своего — довёл растерянную девушку до слёз бестактным вопросом о коньяке с утра.

Бузова назвала поведение спортивного комментатора недостойным, а вот Ксении Собчак провокация пришлась по душе.

Она узнала в методике свой хитрый приём, который назвала "выведи неуча на чистую воду".

"Мой метод идет по свету! Кажется, что в фильме про группу "Тату" я запустила журналистский флешмоб — "выведи неуча на чистую воду". Конечно, главное в скандале с Бузовой на "Матч ТВ" не коньяк по утрам, а "знаменитый метод Эфроса" и "футбол с Броневым". Губерниев, обожаю! Считаю, что к этому флешмобу должны присоединиться все", — с восторгом заявила 39-летняя журналистка в своём телеграм-канале "Кровавая барыня".

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