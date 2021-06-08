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"А то я как бомж": Волочкова раскритиковала свой гардероб

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская балерина Анастасия Волочкова пришла к выводу, что ей требуется обновить гардероб.

"А то я как бомж": Волочкова раскритиковала свой гардероб

Артистка признаётся, что хоть и не любит ходить на магазинам, всё же ей придётся отправиться за покупками.

45-летняя танцовщица часто становится объектом критики за любовь к слишком яркому стилю в одежде. Поклонники уже не раз обращали внимание звезды необходимость изменить свой стиль.

"Завтра, может, поедем после моей репетиции за какой-нибудь одеждой. А то я как бомж. И времени не хватает", — написала Волочкова в своём Instagram.

При этом балерина отметила, что рада тому, что ей удалось сохранить отличную форму, хотя её одежда оставляет желать лучшего.

Поклонники поддержали намерения Волочковой. Они пожелали ей удачных покупок, а также посоветовали обратить внимание но новую обувь.

Некоторые подписчики решили, что светская львица решила изменить стиль из-за перемен в личной жизни.

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Анастасия Волочкова покупает платья и украшения на рынке?
Автор: Снежана Шахова
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