Пенсионный фонд отсудил у Максима Галкина задолженность

Арбитражный суд Москвы добился взыскания с супруга Аллы Пугачёвой задолженности. Иск к юмористу предъявил Пенсионный фонд России.

Как сообщает издание "ВМ", Максим Галкин должен был делать взносы в ПФР, так как он является индивидуальным предпринимателем.

Представители Пенсионного фонда обнаружили, что предписанные платежи перестали поступать от Галкина.

Взыскивать деньги с юмориста специалистам ПФР пришлось в судебном порядке.

Несколько дней назад суд рассмотрел дело о долге и предписал Максиму Галкину выплатить недостающие четыре тысячи рублей.

Ранее Галкин в беседе с Иваном Ургантом отмечал, что является рачительным хозяином, стараясь экономить на коммунальных расходах в своём замке в деревне Грязь.

Чтобы снизить счета за электричество, супруг Аллы Пугачёвой пользуется исключительно энергосберегающими лампочками.

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