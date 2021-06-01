Арбитражный суд Москвы добился взыскания с супруга Аллы Пугачёвой задолженности. Иск к юмористу предъявил Пенсионный фонд России.
Как сообщает издание "ВМ", Максим Галкин должен был делать взносы в ПФР, так как он является индивидуальным предпринимателем.
Представители Пенсионного фонда обнаружили, что предписанные платежи перестали поступать от Галкина.
Взыскивать деньги с юмориста специалистам ПФР пришлось в судебном порядке.
Несколько дней назад суд рассмотрел дело о долге и предписал Максиму Галкину выплатить недостающие четыре тысячи рублей.
Ранее Галкин в беседе с Иваном Ургантом отмечал, что является рачительным хозяином, стараясь экономить на коммунальных расходах в своём замке в деревне Грязь.
Чтобы снизить счета за электричество, супруг Аллы Пугачёвой пользуется исключительно энергосберегающими лампочками.
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