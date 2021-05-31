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София Ротару поздравила внучку Соню с днём рождения

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

73-летняя певица София Ротару опубликовала на своей странице в Instagram поздравительный пост в честь дня рождения внучки Сони. Девушке исполнилось 20 лет. Звезда показала подписчикам её чёрно-белое фото.

"Будь здорова, счастлива и успешна! Люблю и горжусь тобой!" — написала звезда.

Пользователи были восхищены внешними данными Сони и присоединились к поздравлениям.

Пожелания написали и некоторые звёзды российского шоу-бизнеса — Игорь Крутой, Максим Галкин.

Стоит напомнить, что у Софии Ротару есть сын Руслан и двое внуков — София и Анатолий.

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София Ротару поздравила внучку с 20-летием
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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