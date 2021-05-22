Искусство скатилось в грязь: актёр Павел Майков о деградации общества

Звезда фильма "Бригада" Павел Майков очень негативно отозвался о людях, населяющих современную Россию.

На невесёлые мысли артиста навела травля, которую спровоцировали его слова о том, что пора прекращать устраивать парады.

Майков с ужасом видит, как его личное мнение яростно осуждается с телеэкранов. Он увидел в высказываниях некоторых людей на ТВ разжигание розни.

"Почему на него никто до сих пор не подал в суд? Что происходит в нашем обществе? А Майков сказал в каком-то ролике, что хватит устраивать парады, и начали полоскать по всем каналам. Как посмел свое мнение иметь? Мы где находимся? В романе Стругацких, стране Оз? Почему наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь? Мы — страна победившего быдла", — цитирует слова артиста "Московский комсомолец"

Майков уверен, что россияне, которые стремительно деградируют, существенно проигрывают советским гражданам по уровню развития и культуры.

"Случайно посмотрел передачу "Музыкальный ринг" 1986 года с участием группы "Аквариум". Так там совсем другие люди сидели в зале. Они пытались понять музыку — то, что пел БГ (Борис Гребенщиков). У них другие лица и глаза…" — отметил артист.

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