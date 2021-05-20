Зрители Евровидения назвали поведение Киркорова странным

Король российской эстрады Филипп Киркоров вышел на бирюзовую дорожку европейского музыкального конкурса в компании с конкурсанткой из Молдавии Натальей Гордиенко, которую певец продюсирует.

Гости Евровидения-2021 в Роттердаме с интересом наблюдали за ярким исполнителем из России, который пробует себя в роли продюсера.

Киркоров вместе с Гордиенко побеседовал с блогером Уильямом Ли Адамсом. Во время интервью он резко перебил певицу, которая пыталась ответить на вопрос. Киркоров привлёк внимание к себе, оставив свою протеже на втором плане. Исполнительница, как по сигналу, начала хвалить своего именитого продюсера и назвала его "звездой Евровидения".

В интернете вспомнили, что у Филиппа Бедросовича был опыт участия в престижном песенном конкурсе. В 1995 году он занял 17-е место.

Аудитория отметила, что Киркоров во время беседы с представителями СМИ всё время рылся в карманах, показывал свой смартфон, надел защитную маску от Louis Vuitton, но скоро её снял.

Иностранцы не поняли поведения звезды из России, отметив, что Наталье было некомфортно рядом со своим творческим руководителем.

"Не знаю ничего про Киркорова, но он ведёт себя как нарцисс"; "Зачем он надел маску, если сорвал её через 20 секунд?"; "Наталья, моргни, если тебя держат в заложниках!" — комментировали интернет-пользователи видео на YouTube.

Наталья Гордиенко исполнит на "Евровидении" песню Sugar. Продюсирует певицу Киркоров. Певец подчеркнул, что также финансировал выступление Гордиенко — её номер и наряд.

Ранее Правда.ру писала, как иностранцы отреагироали на выступление Манижи на отборочном туре "Евровидения".

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