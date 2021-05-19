Как иностранные зрители отреагировали на выступление Манижи на "Евровидении"

Певица с композицией Russiаn Wоmаn успешно преодолела первый этап песенного конкурса Европы и вышла в финал "Евровидения".

Выступление российской конкурсантки Манижи Сангин в полуфинале "Евровидения-2021" было ярким и запоминающимся.

Певица поразила всех своим объёмным нарядом, сотканным из лоскутков с орнаментами разных регионов России. Из своего "кокона" Манижа резво выскочила к зрителям в красном комбинезоне, поразив всех своей сильной энергетикой.

"Энергетика сильной русской женщины"

Номер певицы с таджикскими корнями не остался незамеченным в иностранной прессе.

Журналисты восторженно приняли Манижу с её необычным подходом.

"Ее выступление было просто великолепно. Она королева-убийца. Вперед, Манижа", — комментируют выступления Манижи СМИ Хорватии. "Мне очень понравился номер Манижи, это шоу. Конечно, она передает энергетику сильной русской женщины", — подчёркивает журналист из Эстонии. "Номер Манижи очень свежий, актуальный. Думаю, многие ее поддержат за манеру выступления, посыл, за ее харизму", — считает испанский корреспондент.

"Россия не просто участвует в "Евровидении"

Простые зрители по всему миру тоже активно выражали своё мнение по поводу номера Манижи.

"Россия не просто участвует в "Евровидении"; "Ее харизма феноменальна! И бэк-вокалисты просто убийственные"; "Чувствую, как песня вызвала во мне русскую женщину. А я итальянский мужчина"; "Вот это сила музыки. Мы не говорим ни слова по-русски, но кожей ее ощущаем", — комментируют выступления Манижи Сангин в Сети.

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