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Татьяна Васильева объяснила, что харассмент в актёрской среде — в порядке вещей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

74-летняя звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" уверена, что Елена Проклова, рассказывая о домогательствах, говорит чистую правду. При этом Васильева подозревает, что именно благодаря вниманию мужчин её коллега получала хорошие роли в кино.

Татьяна Васильева объяснила, что харассмент в актёрской среде — в порядке вещей

Выводы об испорченности нравов в среде кинематографа и шоу-бизнеса Васильева делает исходя из собственного опыта.

Она уверена, что любая привлекательная актриса периодически сталкивается с принуждением к интиму. Взамен маститые деятели культуры предлагают им свою профессиональную благосклонность.

"Думаете, я не оказывалась на месте Елены миллиарды раз? Что бы делала я? Что я делаю! Играю!" — объяснила Васильева в программе "Звёзды сошлись".

Эксцентричная звезда театра и кино верит, что Проклова подвергалась домогательствам в юном возрасте, однако она предполагает, что после Елена Игоревна сознательно пользовалась покровительством влиятельных кинодеятелей.

"Пока она была маленькая, наверное, это было просто так. Потом стало не просто так — это я гарантирую!!! И за это надо отплачивать", — приводит слова Васильевой ФАН.

Татьяна Васильева отмечает, что без отношений с режиссёрами и продюсерами молодой красивой актрисе трудно построить карьеру в шоу-бизнесе.

"Мы от всех зависим, особенно эта профессия. Она зависима от и до", — объяснила звезда кино.

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"Звезды сошлись": Жертвы секс-домогательств (16.05.2021)
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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