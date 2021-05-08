Рэпер Гнойный решил баллотироваться в Госдуму

Рэпер Вячеслав Машнов, известный в Сети под псевдонимами Слава КПСС aka Гнойный, решил уйти в большую политику.

Звезда интернета собирается пополнить ряды партии "Зелёная альтернатива" в Госдуме.

О своём решении Слава КПСС сообщил во время прямой трансляции на своём YouTube-канале.

"Я принял решение в сентябре выдвигаться в Госдуму. Пообщался со своими друзьями из партии "Зелёная альтернатива", они меня решили поддержать. Я хочу быть депутатом", — заявил Машнов.

Как сообщает издание Ura.ru, ранее представитель партии "Зелёная альтернатива" Руслан Хвостов отмечал, что претендовать на места будут "неожиданные кандидаты".

Рэпер Гнойный не одинок в своём стремлении заняться политикой. До него баллотироваться в Госдуму вознамерился звезда сериала "Реальные пацаны", Армен Бежанян, который в популярной молодёжной комедии сыграл роль Арменки.

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