Рэпер Вячеслав Машнов, известный в Сети под псевдонимами Слава КПСС aka Гнойный, решил уйти в большую политику.
Звезда интернета собирается пополнить ряды партии "Зелёная альтернатива" в Госдуме.
О своём решении Слава КПСС сообщил во время прямой трансляции на своём YouTube-канале.
"Я принял решение в сентябре выдвигаться в Госдуму. Пообщался со своими друзьями из партии "Зелёная альтернатива", они меня решили поддержать. Я хочу быть депутатом", — заявил Машнов.
Как сообщает издание Ura.ru, ранее представитель партии "Зелёная альтернатива" Руслан Хвостов отмечал, что претендовать на места будут "неожиданные кандидаты".
Рэпер Гнойный не одинок в своём стремлении заняться политикой. До него баллотироваться в Госдуму вознамерился звезда сериала "Реальные пацаны", Армен Бежанян, который в популярной молодёжной комедии сыграл роль Арменки.
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