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Баста объявился после того, как украинские радикалы чуть его не поймали

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Незалежная ранее встретила Василия Вакуленко неласково. Рэпер прибыл в соседнее государство с концертом, однако за его поимку в Киеве назначили вознаграждение.

Баста объявился после того, как украинские радикалы чуть его не поймали

Пребывание исполнителя на Украине, в которой немало людей настроены агрессивно по отношению к артисту, вызывало беспокойство интернет-публики.

Нелюбовь категорично настроенных братьев славян была вызвана тем, что рэпер ранее одобрил присоединение Крыма к России.

Это заставило националистов поджидать Вакуленко на Крещатике. Атаки украинских радикалов были отбиты охраной Басты.

После этого тишина в Instagram-аккаунте исполнителя вызывала тревогу подписчиков артиста.

Вакуленко поспешил успокоить фолловеров.

"Спасибо всем, кто беспокоился за меня — все хорошо, беспокоиться не стоило. Жив, здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо, будьте здоровы, крепко обнимаю", — сказал Баста на видео, размещённом в его микроблоге.

Среди подписчиков исполнителя нашлись шутники, которые попросили рэпера назвать его точное место пребывания.

Эти данные алчным пользователям Сети понадобились для того, чтобы получить тысячу евро. Именно такую сумму назначили в Киеве тем, кто выдаст местонахождение Басты.

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«Охота» на Басту - на Украине дают 1000 долларов за информацию о нахождении рэпера
Автор: Елена Былкина
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