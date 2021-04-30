Медики рассказали о состоянии здоровья Светланы Светличной

Одна из самых обольстительных актрис советского кинематографа Светлана Светличная попала в клиническую больницу имени Юдина в Москве.

Заслуженной артистке РСФСР понадобилась срочная медицинская помощь, так как 80-летняя актриса почувствовала резкое недомогание.

Сотрудники медучреждения рассказали о состоянии звезды культовых советских картин.

"Состояние средней тяжести, находится в отделении неврологии", — объяснили врачи в беседе с РИА "Новости".

Информация о диагнозе актрисы пока не разглашается.

Ранее Светлана Светличная уже пугала поклонников тем, что оказывалась в больнице. Медики подозревали, что у Светланы Афанасьевны случился инсульт. К счастью, информация не подтвердилась, это был гипертонический криз.

По словам подруги артистки Елены Перелыгиной, состояние Светличной вызывает опасения, поэтому она нуждается в квалифицированной медицинской помощи.