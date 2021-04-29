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Лободу укорили за публикацию неудачного фото с Бузовой

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Подписчики заподозрили, что певица якобы специально выбрала самый неудачный снимок Бузовой. Есть мнение, что между двумя звёздами сложились неприязненные отношения.

Лободу укорили за публикацию неудачного фото с Бузовой

Светлана Лобода разместила в своем Instagram-аккаунте серию снимков с церемонии вручения премий Cosmopolitan Man Awards. Светлане выпала честь вручать премию режиссёру Кириллу Серебренникову.

На одной из фотографий была запечатлена Ольга Бузова. От внимания подписчиков Светланы Лободы не ускользнуло то, что певица выбрала не самое удачное фото со звездой "Дома-2".

На снимке Бузова изображена в профиль. Очертания лица Ольги получились тёмными и несколько странными.

"Неужели нельзя было нормальное фото с Олей выставить?";

"Фотка с Бузовой, я отказываюсь верить хахахаха";

"Можно было бы выложить нормальное фото с Бузовой",

"Специально @buzova86 выложила страшной", — комментировали снимок в Сети.

Поводом для слухов о конфликте между звёздами стало высказывание Лободы о том, что "Дом-2" смотрят люди, неспособные "читать, думать, смотреть, искать". В ответ Ольга обвинила исполнительницу в снобизме.

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