Вчера прошёл финал седьмого сезона популярного телевизионного проекта. За победу боролись: Ксения Горячева, Алексей Мечетный и Дамьен. Кто сумел доказать, что он лучший танцор страны?

В итоге победа досталась Алексею Мечетному, наставником которого был хореограф Егор Дружинин.

За Алексея поклонники шоу отдали больше всего голосов.

"Ну, вот и все. На самом деле, не буду долго говорить. Хочу лишь сказать, что все, кто были на этой сцене, кто был за ней, все те, кто писали нам комментарии говорят одну простую истину — это шоу делают люди. Вы должны понимать, что за семь лет проект сделал такое невероятное количество танцоров, таких невероятных зрителей, невероятных нас, наставников. Танцевальная культура поднялась просто до небес! 80-100 процентов успеха делают люди… Егор, эта победа вам…" — цитирует слова Мечетного "СтарХит".