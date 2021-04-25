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Стало известно имя победителя последнего сезона шоу "Танцы"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вчера прошёл финал седьмого сезона популярного телевизионного проекта. За победу боролись: Ксения Горячева, Алексей Мечетный и Дамьен. Кто сумел доказать, что он лучший танцор страны?

"ТАНЦЫ": Последний сезон. ФИНАЛ!

В итоге победа досталась Алексею Мечетному, наставником которого был хореограф Егор Дружинин.

За Алексея поклонники шоу отдали больше всего голосов.

"Ну, вот и все. На самом деле, не буду долго говорить. Хочу лишь сказать, что все, кто были на этой сцене, кто был за ней, все те, кто писали нам комментарии говорят одну простую истину — это шоу делают люди. Вы должны понимать, что за семь лет проект сделал такое невероятное количество танцоров, таких невероятных зрителей, невероятных нас, наставников. Танцевальная культура поднялась просто до небес! 80-100 процентов успеха делают люди… Егор, эта победа вам…" — цитирует слова Мечетного "СтарХит".

"Серебро" взяла Ксения Горячева, которая готовилась под руководством Татьяны Денисовой.

Бронза досталась Дамьену, занимающемся в группе Мигеля.

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Автор: Елена Былкина
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