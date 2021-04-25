Вчера прошёл финал седьмого сезона популярного телевизионного проекта. За победу боролись: Ксения Горячева, Алексей Мечетный и Дамьен. Кто сумел доказать, что он лучший танцор страны?
В итоге победа досталась Алексею Мечетному, наставником которого был хореограф Егор Дружинин.
За Алексея поклонники шоу отдали больше всего голосов.
"Ну, вот и все. На самом деле, не буду долго говорить. Хочу лишь сказать, что все, кто были на этой сцене, кто был за ней, все те, кто писали нам комментарии говорят одну простую истину — это шоу делают люди. Вы должны понимать, что за семь лет проект сделал такое невероятное количество танцоров, таких невероятных зрителей, невероятных нас, наставников. Танцевальная культура поднялась просто до небес! 80-100 процентов успеха делают люди… Егор, эта победа вам…" — цитирует слова Мечетного "СтарХит".
"Серебро" взяла Ксения Горячева, которая готовилась под руководством Татьяны Денисовой.
Бронза досталась Дамьену, занимающемся в группе Мигеля.
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