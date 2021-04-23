Мирослава Карпович рассказала о романе с Павлом Прилучным

Мирослава Карпович сняла табу на тему романа со звездой сериала "Мажор" и объяснила, что очень сроднилась с экс-супругом Агаты Муцениеце.

Актриса уверила, что очень счастлива с Павлом Прилучным, а их отношения наполнены сюрпризами и внезапными праздниками.

"Я мастер по сюрпризам, меня даже дома называют "женщина-праздник". Мой мужчина также вне конкуренции, если речь идет о сюрпризах. Тут мы с ним действительно совпали", — рассказала актриса в интервью Tele.ru.

Мирослава объяснила что не боится трудностей, связанных с материнством, так как была старшей сестрой в семье. Карпович сказала, что хочет завести ребёнка, однако пока не запланировала это событие.

Общественность ранее устроила травлю против Мирославы Карпович. Её обвиняли в том, что она разрушила брак Прилучного и увела актёра из семьи, в которой воспитываются двое детей.

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