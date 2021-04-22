Обвинившая юмориста Морозова студентка угрожает артисту

В историю о том, что артист "Кривого зеркала" якобы принудил Елизавету Ерёменко к интиму, мало кто поверил. Добродушный клоун никак не подходит на роль насильника, однако сам Морозов признал, что у него была связь с молодой красоткой.

Елизавета Ерёменко стала гостьей "Прямого эфира" на телеканале "Россия 1".

Доказательством того, что у неё был интим с артистом, стало видео со смартфона, который якобы включился сам, когда девушка поставила его на зарядку.

Елизавета вела себя в студии очень эмоционально и уверяла, что решила искать правды на телевидении, а не в полиции из-за страха. Правдивость слов девушки проверили на полиграфе. Детектор лжи показал, что Ерёменко обманывает аудиторию.

"Молись, чтобы я не залетела!" — кричала девушка, обращаясь к 48-летнему актёру.

Сам Морозов довольно благодушно отнёсся к своей обвинительнице. Он считает, что Елизавета — хорошая девушка, которая совершает ошибку.

Александр отметил, что у него с 22-летней студенткой действительно был роман, однако всё происходило по обоюдному согласию сторон.

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