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Обвинившая юмориста Морозова студентка угрожает артисту

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В историю о том, что артист "Кривого зеркала" якобы принудил Елизавету Ерёменко к интиму, мало кто поверил. Добродушный клоун никак не подходит на роль насильника, однако сам Морозов признал, что у него была связь с молодой красоткой.

Обвинившая юмориста Морозова студентка угрожает артисту

Елизавета Ерёменко стала гостьей "Прямого эфира" на телеканале "Россия 1".

Доказательством того, что у неё был интим с артистом, стало видео со смартфона, который якобы включился сам, когда девушка поставила его на зарядку.

Елизавета вела себя в студии очень эмоционально и уверяла, что решила искать правды на телевидении, а не в полиции из-за страха. Правдивость слов девушки проверили на полиграфе. Детектор лжи показал, что Ерёменко обманывает аудиторию.

"Молись, чтобы я не залетела!" — кричала девушка, обращаясь к 48-летнему актёру.

Сам Морозов довольно благодушно отнёсся к своей обвинительнице. Он считает, что Елизавета — хорошая девушка, которая совершает ошибку.

Александр отметил, что у него с 22-летней студенткой действительно был роман, однако всё происходило по обоюдному согласию сторон.

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ГРОМКИЙ СКАНДАЛ: юмориста обвиняют в изнасиловании! Прямой эфир 20.04.21 @Россия 1
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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