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Бывший жених Ани Лорак одобрил её возвращение к турку-изменнику

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Юрий Фалес уверен, что исполнительница поступила правильно, простив экс-супруга.

В гостях у Киркорова! Ани Лорак с экс-мужем решились- прямо у всех на глазах, впервые. Снова вместе?

Появление Ани Лорак с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу на светских мероприятиях навело всех на мысль о том, что украинская певица воссоединилась с мужем, которого ранее уличила в изменах.

Бывший возлюбленный и продюсер певицы Юрий Фалес, отметил, что понимает решение певицы. Он сам когда-то ушёл из семьи, из-за чего не может наладить общение с одной из дочерей.

У Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу растёт девятилетняя дочь София. Именно ради неё, по мнению Фалеса, Ани должна простить мужа.

"Считаю, что это хорошо, потому что у них общий ребенок Думаю, ради дочки можно простить неверность", — передаёт слова Фалеса издание "Собеседник".

Исполнительница стала женой турецкого коммерсанта в 2009 году. Через два года в семье родилась дочь.

Позже Лорак узнала о том, что муж ей изменяет. Подтверждением неверности бизнесмена стали снимки, на которых он запечатлён в компании модели Яны Беляевой. Ани Лорак, узнав о сожительстве мужа с моделью, настояла на разводе.

Недавно певицу увидели с экс-супругом на вечеринке Филиппа Киркорова.

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Автор: Елена Былкина
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