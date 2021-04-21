Юрий Фалес уверен, что исполнительница поступила правильно, простив экс-супруга.
Появление Ани Лорак с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу на светских мероприятиях навело всех на мысль о том, что украинская певица воссоединилась с мужем, которого ранее уличила в изменах.
Бывший возлюбленный и продюсер певицы Юрий Фалес, отметил, что понимает решение певицы. Он сам когда-то ушёл из семьи, из-за чего не может наладить общение с одной из дочерей.
У Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу растёт девятилетняя дочь София. Именно ради неё, по мнению Фалеса, Ани должна простить мужа.
"Считаю, что это хорошо, потому что у них общий ребенок Думаю, ради дочки можно простить неверность", — передаёт слова Фалеса издание "Собеседник".
Исполнительница стала женой турецкого коммерсанта в 2009 году. Через два года в семье родилась дочь.
Позже Лорак узнала о том, что муж ей изменяет. Подтверждением неверности бизнесмена стали снимки, на которых он запечатлён в компании модели Яны Беляевой. Ани Лорак, узнав о сожительстве мужа с моделью, настояла на разводе.
Недавно певицу увидели с экс-супругом на вечеринке Филиппа Киркорова.
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