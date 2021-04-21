Звезда сериала "Интерны" пропала из поля зрения подписчиков, так как готовилась отметить свой день рождения.
Кристина Асмус объяснила подписчикам, почему не публиковала новых постов в своём микроблоге.
Выяснилось, что актриса тщательно готовилась к тому, чтобы отпраздновать своё 33-летие.
Свой Праздник бывшая жена Гарика Харламова перенесла с 14 на 20 апреля.
"Сегодня будет весело, красиво, вкусно, звездно, динамично", — сказала звезда перед началом вечеринки своим гостям.
Артистка не смогла определиться, в каком наряде ей блистать на своём празднике, поэтому решила поочерёдно менять два сногсшибательных платья.
Сначала Кристина появилась перед публикой в ярко-красном переливающемся платье.
Наряд выглядел вполне скромно, однако таил в себе сюрприз. Сзади на платье имелся объёмный вырез, который открывал спину Асмус.
На праздник пришли немало знаменитостей. Актрису поздравил с праздником Михаил Галустян с женой Натальей Рудовой, Надежда Сысоева и Александр Петров.
Дочь актрисы от Гарика Харламова семилетняя Настя тоже присутствовала на празднике.
Анастасия Игоревна произнесла "самый важный тост".
"Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе счастья и здоровья", — обратилась девочка к матери, чем очень растрогала Кристину Асмус.
После торжественной части Кристина облачилась в элегантное чёрное платье-миди с тонкими бретелями, в котором продолжила веселиться на шумной вечеринке.
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