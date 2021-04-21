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Асмус, меняя наряды, с размахом отпраздновала 33-летие — видео

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда сериала "Интерны" пропала из поля зрения подписчиков, так как готовилась отметить свой день рождения.

Кристина Асмус с размахом отметила 33-й День Рождения

Кристина Асмус объяснила подписчикам, почему не публиковала новых постов в своём микроблоге.

Выяснилось, что актриса тщательно готовилась к тому, чтобы отпраздновать своё 33-летие.

Свой Праздник бывшая жена Гарика Харламова перенесла с 14 на 20 апреля.

"Сегодня будет весело, красиво, вкусно, звездно, динамично", — сказала звезда перед началом вечеринки своим гостям.

Артистка не смогла определиться, в каком наряде ей блистать на своём празднике, поэтому решила поочерёдно менять два сногсшибательных платья.

Сначала Кристина появилась перед публикой в ярко-красном переливающемся платье.

Наряд выглядел вполне скромно, однако таил в себе сюрприз. Сзади на платье имелся объёмный вырез, который открывал спину Асмус.

На праздник пришли немало знаменитостей. Актрису поздравил с праздником Михаил Галустян с женой Натальей Рудовой, Надежда Сысоева и Александр Петров.

Дочь актрисы от Гарика Харламова семилетняя Настя тоже присутствовала на празднике.

Анастасия Игоревна произнесла "самый важный тост".

"Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе счастья и здоровья", — обратилась девочка к матери, чем очень растрогала Кристину Асмус.

После торжественной части Кристина облачилась в элегантное чёрное платье-миди с тонкими бретелями, в котором продолжила веселиться на шумной вечеринке.

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Автор: Елена Былкина
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