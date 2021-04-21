Алёну Водонаеву положили в больницу

Звезда "Дома-2" опубликовала кадры из машины скорой помощи в своём Instagram-аккаунте.

Алёна Водонаева сфотографировала ноги фельдшера скорой помощи, когда её увозили в клинику. Спустя некоторое время участница "золотого состава" телестройки снова напомнила подписчикам о себе, опубликовав несколько сторис из медицинского учреждения.

Алёна объяснила, что у неё возникли проблемы с речью, так как западал язык. Звезда ТВ уверила, что сейчас ей гораздо лучше.

"У меня учёба и работа. И я боюсь, что люди подумают, что я безответственная", — выразила Водонаева своё беспокойство.

Медики сейчас диагностируют организм светской львицы, пытаясь выяснить, что стало причиной внезапного ухудшения состояния здоровья 38-летней женщины.

Ранее с подобными симптомами, похожими на инсульт, госпитализировали сестру Ольги Бузовой Анну Бузову.

После резкого ухудшения самочувствия недавно была экстренно госпитализирована ведущая шоу "Секрет на миллион" Лера Кудравцева.

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