Лера Кудрявцева ночью перенесла предынфарктное состояние

Телеведущая, которую экстренно госпитализировали, сообщила о новых проблемах со здоровьем.
Лера Кудрявцева напугала поклонников тем, что её спешно увезли в больницу прямо со съёмочной площадки.
Звезда экрана рассказала, что ночью у неё чуть не случился инфаркт. О кризисном состоянии здоровья она написала в своём посте в Instagram.
"Короче, дело было так. Вчера на съёмках стало херовенько, дышать тяжело — боль в груди, туман в голове. Увезли на скорой, ехать с мигалками — тот ещё стресс и ощущение, что всё — приплыли. По итогам всех обследований — здорова, ну, если можно в наше время быть здоровым, но в принципе ничего критичного", — написала Кудрявцева в своём микроблоге.
Сама Лера видит причины сбоя в своём организме в том, что в её жизни много нервов, стресса", а также не хватает полноценного отдыха.
Кроме того, Кудрявцева винит себя в том, что легко поддаётся мнительности и тревожности.
"Но сейчас не об этом! Сегодня ночью в реанимационном отделении я чуть было не схватила инфаркт миокарда!" — призналась Кудрявцева, отметив что скоро сообщит подробности всего, что с ней произошло.
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