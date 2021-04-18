Максим Галкин опубликовал видео, на котором видны блестящие артистические задатки младшей дочери Аллы Пугачёвой.
Супруг Примадонны поделился с подписчиками в Instagram кадрами, на которых его наследница Лиза Галкина показывает интересный пластический номер.
Девочка виртуозно обыгрывает набор разных звуков, показывая незаурядные актёрские способности.
Затем Лиза начинает двигаться в так музыке, реагируя на звуки, которые извлекает её брат Гарри из электрического пианино.
"Пластические импровизации Лизы. Гарри играет на электрическом пианино, а Лиза, так у нас каждое выходное утро, когда нет школы", — написал под видео гордый отец.
Похвалили Елизавету Максимовну не только простые подписчики, но и звёзды.
"Такая вкусная девочка! Такая гибкая", — отметила Светлана Лобода.
"Браво!" — написал мастер пантомимы Александр Ревва.
"Тот момент, когда маленький ребёнок артистичнее, чем большая половина артистов в наших странах!" — восхитились фолловеры.
"Молодец. Очень артистична и естественна. Без смущения и выпендривания", — написали интернет-пользователи под видео.
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