В шоу "Голос.Дети" разгорается очередной скандал

Зрители предполагают, что дочь певца Сергея Трофимова прошла в финал проекта по блату.

Елизавета Трофимова. «Overjoyed». Песня на вылет - Поединки - Голос.Дети - Сезон 8

После скандала с дочкой певицы Алсу аудитория крайне недоверчиво относится к решениям жюри. Судейскую команду часто обвиняют в предвзятости и желании помогать в шоу "своим".

Какой бы талантливый не был ребёнок звёздных родителей, его успехи обязательно свяжут с протежированием влиятельных мам и пап.

Многие звёзды по этой причине не рискуют отправлять своих отпрысков на шоу. Так Светлана Лобода наотрез запретила дочери участвовать в шоу.

Певец Сергей Трофимов не побоялся и позволил своей дочке Елизавете сразиться за первенство в песенном конкурсе.

Талант девочки жюри проекта оценила высоко. Елизавета прошла в финал шоу, что спровоцировало обвинения в том, что девочка пользуется особым расположением жюри по причине известности её отца.