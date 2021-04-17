Зрители предполагают, что дочь певца Сергея Трофимова прошла в финал проекта по блату.
После скандала с дочкой певицы Алсу аудитория крайне недоверчиво относится к решениям жюри. Судейскую команду часто обвиняют в предвзятости и желании помогать в шоу "своим".
Какой бы талантливый не был ребёнок звёздных родителей, его успехи обязательно свяжут с протежированием влиятельных мам и пап.
Многие звёзды по этой причине не рискуют отправлять своих отпрысков на шоу. Так Светлана Лобода наотрез запретила дочери участвовать в шоу.
Певец Сергей Трофимов не побоялся и позволил своей дочке Елизавете сразиться за первенство в песенном конкурсе.
Талант девочки жюри проекта оценила высоко. Елизавета прошла в финал шоу, что спровоцировало обвинения в том, что девочка пользуется особым расположением жюри по причине известности её отца.
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