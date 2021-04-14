Малахов уверен, что Мамаев и его жена торгуют историями вокруг себя

Телеведущий Андрей Малахов поделился своим мнением по поводу шумихи вокруг семьи полузащитника "Ростова" Павла Мамаева.

Свои соображения под данной теме он сформулировал в рамках своего мастер-класса для студентов ИГСУ РАНХиГС.

"Оказалось, что у него есть любовница, ею оказалась их подруга. Это всё заработок денег, они реально хайпуют, придумывают про себя истории. Так же, как рэперы, которые разводятся, потом не разводятся. Это всё чистый хайп, манипулирование над СМИ, чтобы все кидались и предлагали им деньги. Журналистика последних четырёх лет разрушена молодыми редакторами, которые не умеют договариваться с людьми. Они могут только предлагать деньги", — цитирует слова Малахова издание sport-express.

Малахов отметил, что Алана допустила в своей попытке заработать на скандале досадную оплошность.

"А Мамаева сама хайповала, крутилась на разных каналах. Эта история стала для неё наказанием, потому что она до такой степени дохайповала, что дала подруге бесплатное интервью для YouTube-канала. А телевизионные каналы могут брать вырезки оттуда, так что мы показывали куски этого интервью, где она полуобнюханная сидит и рассказывает про свою жизнь. Потом она забыла, что давала согласие на публикацию, звонила подруге и говорила, какая она тварь, что выложила это интервью. Его тут же удалили после нашего эфира, а Алана продолжила продавать интервью", — объяснил телеведущий, отмечая, что эта семья просто торгует историями вокруг себя.

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