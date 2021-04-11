Королёва рассказала, когда её сын женится на стриптизёрше

Исполнительница объяснила, что о торжестве будет сообщено "официально".

Певица Наташа Королева ответила на слухи о предстоящей женитьбе её сына от Сергея Глушко Архипа на девушке, работающей стриптизершой и выступающей под псевдонимом Melissa Fox.

Королёва объяснила, что её 18-летний сын не спешит в ЗАГС. Все новости о его скорой женитьбе певица назвала фейком.

Наташа Королёва отметила, что её наследник — красивый молодой человек, который пользуется успехом у девушек.

Исполнительница посетовала, что это далеко не первая новость, выдуманная жёлтой прессой об их семье.

"Когда будет свадьба, вы нам поверьте, официально объявим, да", — сказала супруга Тарзана журналистам канала НТВ.

Знакомство с девушкой, которую зовут Мелисса, было продиктовано тем. что Архип решил обучиться искусству pole dance. Из статуса тренера девушка незаметно перешла в статус возлюбленной Архипа.

Наташа Королёва поддержит выбор сына, отмечая, что буде не против, если он пойдёт по стопам отца.

"Ему будет после папы трудновато в этом жанре, но это его дело. Считаю, что вообще ни во что не надо вмешиваться. Надо давать возможность попробовать всё в этой жизни", — отметила певица.

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