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Моргенштерн перечислил 666 666 рублей на благотворительность

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Эпатажный шоумен сделал доброе дело, но с издевательским подтекстом.

Моргенштерн перечислил 666 666 рублей на благотворительность

Сотрудники благотворительного фонда не обратили внимание на особенную сумму средств и выразили исполнителю огромную благодарность.

Благотворительный фонд "Наши дети" рассказал в социальных сетях, что популярный шоумен и уроженец республики Башкирия Моргенштерн сделал самое крупное пожертвование за всю историю фонда.

Алишер Валеев перевел на счёт фонда 666 666 рублей. Эти средства пойдут на развитие проекта "Наставничество".

"Алишер, мы просто безгранично вам благодарны и очень ценим то, что вам не все равно. Честно, мы не знаем, сколько часов своей работы пожертвовал нам Моргенштерн. Да это и не важно. Самое главное, что мы еще на шаг ближе к нашей цели — чтобы в этом году проект "Наставничество" продолжил работать в нашем регионе и еще 19 городах страны", — написали представители фонда "Наши дети".

Моргенштерн не в первый раз жертвует деньги на добрые дела. Чаще всего он помогает детям-сиротам и инвалидам. 

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МАЛЬЧИК ИНВАЛИД ИЗ НОВОСИБИРСКА НА КОНЦЕРТЕ MORGENSHTERNA
Автор: Елена Былкина
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