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Мама Давида Манукяна уверена, что будет идеальной свекровью

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Женщина ранее как тигрица вступилась за любимого сына, которого Ольга Бузова обвиняла в избиении и изменах.

Мама Давида Манукяна уверена, что будет идеальной свекровью

Сам Давид Манукян при расставании с Ольгой Бузовой повёл себя вполне достойно. Он не стал осыпать упрёками и обвинениями бывшую возлюбленную.

Его мама, напротив, не стерпела и назвала Ольгу женщиной лёгкого поведения, которая к тому же якобы выпивает.

Это высказывание настроило против мамы блогера армию поклонниц Ольги Бузовой.

Женщины почему-то увидели в Анне олицетворение ненавистной свекрови, которая готова строить козни нелюбимой невестке.

Анна во всём поддерживает сына, посещая с ним концертные площадки. На одном таком мероприятии Анна сфотографировалась с девочками, поклонницами творчества её сына.

Одной из подписчиц показалось поведение женщины лицемерным.

"Лицемерие Вам не к лицу, Вы с легкостью можете развешивать ярлыки! Вспомните свои слова по поводу Ольги! Девочки растут и вырастают — и таким свекровям как Вы — они всегда не пара Вашим мальчикам!" - гневно написала женщина в Сети. 

"По-моему, я буду идеальной свекровью!" — лаконично ответила на упрёки женщина.

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