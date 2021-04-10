Мама Давида Манукяна уверена, что будет идеальной свекровью

Женщина ранее как тигрица вступилась за любимого сына, которого Ольга Бузова обвиняла в избиении и изменах.

Сам Давид Манукян при расставании с Ольгой Бузовой повёл себя вполне достойно. Он не стал осыпать упрёками и обвинениями бывшую возлюбленную.

Его мама, напротив, не стерпела и назвала Ольгу женщиной лёгкого поведения, которая к тому же якобы выпивает.

Это высказывание настроило против мамы блогера армию поклонниц Ольги Бузовой.

Женщины почему-то увидели в Анне олицетворение ненавистной свекрови, которая готова строить козни нелюбимой невестке.

Анна во всём поддерживает сына, посещая с ним концертные площадки. На одном таком мероприятии Анна сфотографировалась с девочками, поклонницами творчества её сына.

Одной из подписчиц показалось поведение женщины лицемерным.

"Лицемерие Вам не к лицу, Вы с легкостью можете развешивать ярлыки! Вспомните свои слова по поводу Ольги! Девочки растут и вырастают — и таким свекровям как Вы — они всегда не пара Вашим мальчикам!" - гневно написала женщина в Сети. "По-моему, я буду идеальной свекровью!" — лаконично ответила на упрёки женщина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.