Брат Миланы Тюльпановой угрожает сестре Роскомнадзором

В YouTube-шоу "Алёна, блин!" Милана Тюльпанова рассказала, как Кержаков перевёл ей деньги, а после смерти её отца, сенатора Вадима Тюльпанова, потребовал вернуть выплаченные средства. При разводе она отдала ему большую часть той суммы.

Женщина рассказала также о своих родственниках. Владиславу не понравились слова Тюльпановой, который посчитал, что сестра распускает слухи об отце и о нём самом.

Возмутили мужчину также слова ведущей шоу Алёны Жигаловой, которая сказала, что у Миланы странные семья и брак.

Блогер пытается защитить свою репутацию с помощью закона.

"Потом, когда уже рассказывать нечего, переключается на своих близких людей, рассказывая всякие гадости про умершего отца… Это как бы её личное дело. Единственное, что я прошу, это меня хотя бы не касаться", — выразил своё мнение Тюльпанов каналу "360".

Адвокат Виталий Бородин, к которому обратился Владислав, рассказал "360" о том, что именно вызвало недовольство его клиента. Тюльпанов уверен, что сестра его оклеветала.

"Дала информацию, что Владислав Тюльпанов пошел по стопам своего деда и что якобы дед был замечен в каком-то воровстве, — пояснил юрист. — Мы сегодня подготовим официальное обращение в Роскомнадзор, чтобы эту программу Роскомнадзор попробовал снять с YouTube".

Милана Тюльпанова не сильно боится угроз брата, отмечая, что он может жаловаться, куда хочет.

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