Манукян наглядно показал возможную причину расставания с Бузовой

Давид Манукян и Ольга Бузова разорвали отношения в конце января этого года. Случилось это после дня рождения поющей ведущей. Бузова обвинила своего экс-возлюбленного в изменах и избиении.

Сам Дава не отвечал на обвинения бывшей невесты, лишь в песнях намекая на свои страдания.

"Счастье лишь напоказ. Обнулила нас. Старый плеер завис, повторяет — вернись", — пел Манукян после разрыва с Бузовой.

В сторис на своей странице в Instagram Манукян опубликовал видео, на котором разыгрывается ситуация с неадекватной возлюбленной. Очередное творение блогера подписчики восприняли как попытку рассказать об отношениях со звездой "Дома-2".

На видео шутливое отпихивание жениха девушка воспринимает как избиение. Чихание возлюбленного — как плевок в её сторону. После взаимного непонимания парочка расстаётся.

"Тронутая", — подписал видео Манукян.

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