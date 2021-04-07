Давид Манукян и Ольга Бузова разорвали отношения в конце января этого года. Случилось это после дня рождения поющей ведущей. Бузова обвинила своего экс-возлюбленного в изменах и избиении.
Сам Дава не отвечал на обвинения бывшей невесты, лишь в песнях намекая на свои страдания.
"Счастье лишь напоказ. Обнулила нас. Старый плеер завис, повторяет — вернись", — пел Манукян после разрыва с Бузовой.
В сторис на своей странице в Instagram Манукян опубликовал видео, на котором разыгрывается ситуация с неадекватной возлюбленной. Очередное творение блогера подписчики восприняли как попытку рассказать об отношениях со звездой "Дома-2".
На видео шутливое отпихивание жениха девушка воспринимает как избиение. Чихание возлюбленного — как плевок в её сторону. После взаимного непонимания парочка расстаётся.
"Тронутая", — подписал видео Манукян.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украина и Россия завершили предвоенные подготовительные мероприятия и ждут следующего шага. Либо кто-то уступит, либо "сморгнёт" - и война станет неизбежностью.