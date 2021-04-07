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Газманов довёл подписчиков до слёз историей о своём верном псе

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Олег Газманов в своём творчестве нередко поёт о братьях наших меньших. Публика хорошо помнит его песни о есауле и коне, а также о собаке по кличке Люси.

Газманов довёл подписчиков до слёз историей о своём верном псе

Олег Михайлович в продолжении анималистической темы опубликовал в Instagram клип "Раненый зверь", в котором поёт о состарившемся псе.

Исполнитель объясняет, что главную роль в музыкальном ролике сыграла его собака по кличке Мачо.

"В этом клипе снимался мой пёс Мачо. Он прожил с нами 14 лет и был счастлив. У него был прекрасный характер. Всегда спокоен, величав и благороден. Не трогал ни собак, ни людей, если не было опасности для хозяина", — написал Газманов в микроблоге.

Певец вспомнил, как однажды Мачо спас его от агрессивных бродячих собак.

История кончины Мачо выбила слезу у фолловеров.

"Я был на гастролях, когда мне позвонили и сказали, что я его не дождусь — умирает. Но Мачо вцепился в жизнь и держался, пока я мчался домой из аэропорта. И он дождался. Я приехал, бросился к нему, успел погладить и сказать: "Спасибо за всё, Мачо!" И его не стало. Те, у кого есть собаки, особенно овчарки, меня поймут. Спасиб, Мачо! Я такой же как ты, буду выть в небеса", — написал Олег Михайлович в Instagram.

Подписчики поделились историями своих любимцев.

"До слёз, я вижу своего 13-летнего немца, понимаю, как ему уже тяжело. Но ничего сделать не могу, это больно", — написал фолловер.

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Олег Газманов - Раненый зверь
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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