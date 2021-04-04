Молодящийся выпускник "Фабрики звёзд" опубликовал фотографию с неестественной белизной зубов и удивительным блеском глянцевых волос.
Прохор Шаляпин поменял свой имидж. Шоумен, похожий на пластиковую куклу Кэна, всегда отличался особым вниманием к своему внешнему виду.
37-летний артист элегантно одевается и поражает всех своей ослепительной улыбкой.
Публика привыкла видеть Прихора с пышной волнистой шевелюрой, однако теперь звезда ТВ выпрямил волосы, которые стали отливать зеркальным глянцевым блеском.
Свой новый образ Шаляпин представил на личной странице в Instagram.
Сам певец акцентировал внимание публики на своей ветровке.
"Стильный, комфортный анорак, сшитый специально для меня из тканей DG, идеален для весенней непредсказуемой погоды!" — написал шоумен под фото.
Подписчики поиронизировали над новым образом Шаляпина.
"Очень симпатичный. Только зачем парик?":
"Зубки вставные, парик, но всё равно хорош", — отметили фолловеры.
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