Прохора Шаляпина высмеяли за искусственную внешность

Молодящийся выпускник "Фабрики звёзд" опубликовал фотографию с неестественной белизной зубов и удивительным блеском глянцевых волос.

Прохор Шаляпин поменял свой имидж. Шоумен, похожий на пластиковую куклу Кэна, всегда отличался особым вниманием к своему внешнему виду.

37-летний артист элегантно одевается и поражает всех своей ослепительной улыбкой.

Публика привыкла видеть Прихора с пышной волнистой шевелюрой, однако теперь звезда ТВ выпрямил волосы, которые стали отливать зеркальным глянцевым блеском.

Свой новый образ Шаляпин представил на личной странице в Instagram.

Сам певец акцентировал внимание публики на своей ветровке.

"Стильный, комфортный анорак, сшитый специально для меня из тканей DG, идеален для весенней непредсказуемой погоды!" — написал шоумен под фото.

Подписчики поиронизировали над новым образом Шаляпина.

"Очень симпатичный. Только зачем парик?": "Зубки вставные, парик, но всё равно хорош", — отметили фолловеры.

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