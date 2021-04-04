Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Долина напугала поклонников фото с "трупными" пятнами на лице
Кравчук потребовал удалить с переговоров ТКГ представителя ДНР
Ольге Бузовой не с кем поговорить по душам
Фото юной Елены Ваенги очаровало поклонников
Антон Лапенко отомстил Алексею Щербакову за плагиат
Тело сына Елены Пинджоян найдено под окнами её дома
Сергей Жуков показал свою 20-летнюю дочь
Айза призналась в банальности
Катя Жужа не раскрывает пол своего будущего ребёнка

Прохора Шаляпина высмеяли за искусственную внешность

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Молодящийся выпускник "Фабрики звёзд" опубликовал фотографию с неестественной белизной зубов и удивительным блеском глянцевых волос.

Прохора Шаляпина высмеяли за искусственную внешность

Прохор Шаляпин поменял свой имидж. Шоумен, похожий на пластиковую куклу Кэна, всегда отличался особым вниманием к своему внешнему виду.

37-летний артист элегантно одевается и поражает всех своей ослепительной улыбкой.

Публика привыкла видеть Прихора с пышной волнистой шевелюрой, однако теперь звезда ТВ выпрямил волосы, которые стали отливать зеркальным глянцевым блеском.

Свой новый образ Шаляпин представил на личной странице в Instagram.

Сам певец акцентировал внимание публики на своей ветровке.

"Стильный, комфортный анорак, сшитый специально для меня из тканей DG, идеален для весенней непредсказуемой погоды!" — написал шоумен под фото.

Подписчики поиронизировали над новым образом Шаляпина.

"Очень симпатичный. Только зачем парик?":

"Зубки вставные, парик, но всё равно хорош", — отметили фолловеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Прохор Шаляпин. Сорвали розу... Концерт звезд российской эстрады в рамках фестиваля Золотой дельфин
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Прохора Шаляпина высмеяли за искусственную внешность
"Щит Европы": Украина собралась укреплять НАТО своей армией
Михалков боится идти на встречу с Гузеевой трезвым
Бузова ответила на жалобы Тарасова об их несчастливом браке
Маша Малиновская раскритиковала Решетову
Долина напугала поклонников фото с "трупными" пятнами на лице
Кравчук потребовал удалить с переговоров ТКГ представителя ДНР
Ольге Бузовой не с кем поговорить по душам
Фото юной Елены Ваенги очаровало поклонников
Антон Лапенко отомстил Алексею Щербакову за плагиат
Популярное
Общество
Заключённые рассказали о поведении Навального в тюрьме

Отбывающие наказание в колонии Владимирской области люди поведали, как опальный блогер ведёт себя в колонии.

Заключённые рассказали о поведении Навального в тюрьме
Названы четыре привычки, отказ от которых продлит жизнь
Здоровье и профилактика
Названы четыре привычки, отказ от которых продлит жизнь
Мир. Новости мира
В Крыму вежливо попросили Украину и НАТО не будить русского медведя
Российский шоу-бизнес
Тодоренко сказала Гузеевой в лицо всё, что о ней думает
Василий Амирджанов Валентину Матвиенко возмутила песня Манижи Василий Амирджанов Любовь Степушова Донбасс в огне: месть за "убийцу" или "не дать достроить "СП-2"? Любовь Степушова Усам Оздемиров Наша Арктика вызывает интерес инвесторов и зависть агрессоров Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Опытный лоббист Шпигель прогорел, связавшись с неопытным коррупционером
Мир. Новости мира
Эксперт: Ельцин и Козырев не думали о национальных интересах России
ФРГ обвинила Россию в повышении своих военных расходов
Евросоюз
ФРГ обвинила Россию в повышении своих военных расходов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников