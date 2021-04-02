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Эксперт по молекулярной биологии рассказал о состоянии Заворотнюк

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Заведующий лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков рассказал о том, как протекает болезнь звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Эксперт по молекулярной биологии рассказал о состоянии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга под названием глиобластома. Чумаков объяснил, что хирурги вырезали актрисе новообразование. Потом Анастасия прошла курс химиотерапии.

После нескольких месяцев ремиссии у неё возник рецидив. Врачи подобрали для артистки экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге.

Уникальные Т-лимфоциты настроили бороться против раковых клеток. Иммунные клетки ввели в организм Заворотнюк, чтобы они боролись с опухолью.

Одновременно актрисе помогают в Институте молекулярной биологии. Там для неё выработали другое экспериментальное лечение. С раковыми клетками обучили бороться безвредные вирусы.

Этот метод был отложен на крайний случай, потому что иммунная терапия дала результат — негативные тенденции не происходят в организме актрисы.

"Это удивительно, но у Анастасии всё не так плохо, как обычно бывает при глиобластоме. У неё хорошая тенденция", — объяснил Чумаков в интервью "Комсомольской правде".

Он предполагает, что жизнь артистки находится в безопасности, но актёрские нагрузки ей противопоказаны.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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