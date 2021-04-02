Эксперт по молекулярной биологии рассказал о состоянии Заворотнюк

Заведующий лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков рассказал о том, как протекает болезнь звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга под названием глиобластома. Чумаков объяснил, что хирурги вырезали актрисе новообразование. Потом Анастасия прошла курс химиотерапии.

После нескольких месяцев ремиссии у неё возник рецидив. Врачи подобрали для артистки экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге.

Уникальные Т-лимфоциты настроили бороться против раковых клеток. Иммунные клетки ввели в организм Заворотнюк, чтобы они боролись с опухолью.

Одновременно актрисе помогают в Институте молекулярной биологии. Там для неё выработали другое экспериментальное лечение. С раковыми клетками обучили бороться безвредные вирусы.

Этот метод был отложен на крайний случай, потому что иммунная терапия дала результат — негативные тенденции не происходят в организме актрисы.

"Это удивительно, но у Анастасии всё не так плохо, как обычно бывает при глиобластоме. У неё хорошая тенденция", — объяснил Чумаков в интервью "Комсомольской правде".

Он предполагает, что жизнь артистки находится в безопасности, но актёрские нагрузки ей противопоказаны.

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