Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина отправилась с трёхмесячной девочкой в Объединённые Арабские Эмираты.
Молодая родительница рада тому, что везде может путешествовать со своей любимой дочкой по имени Селин. Мама берёт с собой девочку даже во время шопинга. Малышка получает удовольствие от походов по магазинам.
Кадры из семейного путешествия Лиана разместила в сторис Instagram.
"Селинчик тоже на шопинге", — острит супруга Арсения Шульгина.
Молодая мама посетовала на то, что ребёнок растёт непоседой. Девочка активно протестует, если Лиана оставляет её в коляске во время примерки нарядов.
"Тусовщица маленькая растёт", — шутит невестка Валерии.
Молодая мама опасается показывать личико девочки интернет-аудитории, поэтому как выглядит Селин Шульгина публике неизвестно.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".