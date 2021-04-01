Новорождённая внучка Валерии отдыхает в Дубае

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина отправилась с трёхмесячной девочкой в Объединённые Арабские Эмираты.

Молодая родительница рада тому, что везде может путешествовать со своей любимой дочкой по имени Селин. Мама берёт с собой девочку даже во время шопинга. Малышка получает удовольствие от походов по магазинам.

Кадры из семейного путешествия Лиана разместила в сторис Instagram.

"Селинчик тоже на шопинге", — острит супруга Арсения Шульгина.

Молодая мама посетовала на то, что ребёнок растёт непоседой. Девочка активно протестует, если Лиана оставляет её в коляске во время примерки нарядов.

"Тусовщица маленькая растёт", — шутит невестка Валерии.

Молодая мама опасается показывать личико девочки интернет-аудитории, поэтому как выглядит Селин Шульгина публике неизвестно.