Эксперты "Модного приговора" дали советы женщинам plus size

Опытные заседатели "модного суда" Эвелина Хромченко и Александр Васильев дали полезные советы женщинам, желающим составить модный образ, несмотря на погрешности фигуры.

Эксперты "Модного приговора" предостерегли дам в теле от увлечения чрезмерно облегающей одеждой. Стилисты уверены, что женщинам plus size лучше выбирать костюмы на размер больше.

Визуально вытянуть фигуру помогут вертикальные линии на одежде, а скрыть недостатки — ассиметричные наряды. Избегать стоит горизонтальных полос, так как они делают фигуру полнее из-за оптической иллюзии.

Александр Васильев не советует дамам одеваться в тонкие трикотажные ткани, которые выделяют все неровности фигуры, а Эвелина Хромченко считает, что и модные кожаные брюки могут сыграть с пышными дамами злую шутку.