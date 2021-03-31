Опытные заседатели "модного суда" Эвелина Хромченко и Александр Васильев дали полезные советы женщинам, желающим составить модный образ, несмотря на погрешности фигуры.
Эксперты "Модного приговора" предостерегли дам в теле от увлечения чрезмерно облегающей одеждой. Стилисты уверены, что женщинам plus size лучше выбирать костюмы на размер больше.
Визуально вытянуть фигуру помогут вертикальные линии на одежде, а скрыть недостатки — ассиметричные наряды. Избегать стоит горизонтальных полос, так как они делают фигуру полнее из-за оптической иллюзии.
Александр Васильев не советует дамам одеваться в тонкие трикотажные ткани, которые выделяют все неровности фигуры, а Эвелина Хромченко считает, что и модные кожаные брюки могут сыграть с пышными дамами злую шутку.
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