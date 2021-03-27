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Отец Фриске прокомментировал рождение второго сына у Шепелева

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Новая пассия телеведущего родила ему ребенка 26 марта.

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов всегда очень резко отзывается о своём бывшем зяте.

Потерявший дочь мужчина не может простить Дмитрию Шепелеву то, что он лишил его возможности общаться с внуком Платоном.

"Зачем вы мне это говорите? Мне это надо? Появился малыш у него, ну и что? Я не понимаю, зачем вы мне звоните. Шепелев никогда не позволит мне общаться с внуком. А если бы там была у него нормальная женщина, то она бы ему сказала, чтобы он стал нормальным человеком. Но ей это совсем не надо. У нее свои дела. У него свои. Он сделает все, чтобы мне было плохо. Я буду бороться за Платона", — передаёт слова отца Фриске Teleprogramma. pro.

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Автор: Елена Былкина
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