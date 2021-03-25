Андрей Малахов попрощался с московской пропиской

Телеведущий, который недавно побывал на своей малой родине, поставил в паспорт печать с пропиской города Апатиты.

Андрей Малахов посетил города Апатиты, где родился. В свой родной город шоумен пригласил также бывшего бойфренда Ольги Бузовой Давида Манукяна.

Поездка закончилась тем, что Малахов решил отказаться от московской прописки в пользу маленького городка Мурманской области, в котором прошло детство звезды ТВ.

"Теперь объявляю это официально: время возвращаться в родной город! Пусть пока на бумаге. С 23 марта я официально прописан в г. Апатиты. Считаю это трендом 2021 — прописка в Москве (такая желанная в 90-х 20 века) в 21 веке — не такая важная штука. А вот поддержать родной город налогами и личным участием (пусть даже малыми делами) MUST. #насевережить #апатиты", — написал в своём Instagram Андрей.

Многие жители столицы в период пандемии обратили взор в сторону малой родины. Москвичи, имеющие провинциальные корни, вспомнили о своих забытых городишках и устремились на периферию, чтобы избежать заражения и максимально свободно пережить режим самоизоляции.

Подписчики с удивлением восприняли новость, однако отметили, что понимают стремление ведущего поддержать свою малую родину.

"Когда ты — Малахов, то место прописки точно не имеет значения, но вообще я вас понимаю: я, живя в США, свою белорусскую прописку ни на что не променяю", — прокомментировали пост фолловеры.