Музыкант KISS не видит смысла писать новые песни

Музыкант рок-группы KISS Пол Стэнли заявил, что не видит смысла выпускать новые записи с новой музыкой.

"Когда старые группы выпускают новые альбомы, их слушают, а потом выбрасывают, потому что у исполнителей нет прежнего авторитета и влияния", — заявил Стэнли корреспонденту USA Today. Он отметил, что на концертах классических групп публика садится, когда слышит новые композиции в их исполнении.

При этом новых альбомов, заметил рокер, ждут, но когда релиз происходит, от музыкантов требуют играть дальше старые хиты. Сами KISS в последний раз выпускали студийный альбом — "Monster" — в 2012 году. Пластинку хорошо оценили критики, она попала в топ-10 хит-парадов.

В прошлом году музыканты группы The Rolling Stones порадовали своих поклонников изданием песни, которая была написана в далеком 1974-ом.