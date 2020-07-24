Музыканты легендарной музыкальной группы The Rolling Stones порадовали своих поклонников изданием песни, которая была написана очень давно.
"Scarlett" записали в 1974 году и более нигде не выпускали. О "новинке" музыканты сообщили на своей страничке в Twitter.
"Этот трек никогда не публиковался раньше", — написано в публикации.
Артефакты, найденные археологами в пещере в Центральной Мексике, являются убедительным доказательством того, что люди заселяли континент на 15 тысяч лет раньше, чем принято считать.