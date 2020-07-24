Рок-группа The Rolling Stones выпустила песню 1974 года

Музыканты легендарной музыкальной группы The Rolling Stones порадовали своих поклонников изданием песни, которая была написана очень давно.

"Scarlett" записали в 1974 году и более нигде не выпускали. О "новинке" музыканты сообщили на своей страничке в Twitter.