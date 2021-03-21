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Моргенштерн спародировал ссору Бузовой и Мунукяна

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Шоумены поиздевались над "ванильными" видео рассорившихся звёзд.

Моргенштерн спародировал ссору Бузовой и Мунукяна

На фан-страничке Алишера Моргенштерна появился забавный ролик. Видео представляет собой коллаж.

Моргенштерн со своей девушкой Дилярой один в один скопировали трогательную сцену ссоры и примирения известной парочки.

Ольга Бузова и Давид Манукян приторно разыграли размолвку, которую благополучно замяла маленькая девочка Милана, с которой блогер часто снимает вайны.

Милана просит поцеловать парочку в щёчки, а затем отстраняется. Получается, что Ольга и Манукян соприкоснулись губами и как бы помирились после этого.

Роль милой девочки взял на себя Тимати. Рэпер также просит Моргенштерна и Динару поцеловать его в бородатые щёки, а когда они это пытаются сделать, он исчезает. Всё также заканчивается сладким поцелуем.

"Такие милахи!", — прокомментировали скетч в Сети.

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Автор: Елена Былкина
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