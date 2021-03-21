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Ксения Собчак бросила вызов Никите Михалкову

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка посвятила большую часть своей программы "Осторожно, новости!" разоблачению ведущего программы "Бесогон ТВ".

Ксения Собчак бросила вызов Никите Михалкову

В одной из выпусков своей новостной передачи Ксения Собчак упрекнула Никиту Михалкова в том, что он получает огромные средства из бюджета на съёмки своих фильмов.

Ответ не заставил себя долго ждать. Никита Сергеевич по пунктам объяснил Ксении Анатольевне, почему она не права, отметив, что на его фильмы выделяется из бюджета лишь 22% от всей стоимости картины.

Внимание к своей персоне лишь раззадорило журналистку.

"Никита Михалков — в своем "Бесогоне" принялся разоблачать мое "неточное знание обо всем". Ох, зря! Я не на шутку воодушевилась и подготовила разгромный фактчек всего, что сказал Никита Сергеевич", — написала Собчак в Instagram.

Председатель союза кинематографистов России упрекнул также Ксению в том, что она ругается матом в своей программе и назвал её новости "кровавыми".

"Похвастаюсь — наконец, на меня обратил внимание большой кинорежиссер. Правда уже не первый раз и, к сожалению, опять не как на киноактрису", — сказала Собчак на своём YouTube-канале, имея в виду Никиту Михалкова.

Журналистка отметила, что Никита Сергеевич очень удачлив в плане получения господдержки.

"Это может быть не безграничное финансирование, но к вам оно поступает чаще других. Интересно, почему?", — задалась вопросом Собчак.

Ксения Анатольевна предложила режиссёру не продолжать полемику в таком дистанционном ключе, а встретиться лично для беседы.

"Никита Сергеевич, все телефоны работают, давайте поговорим напрямую, жду звонка", — отметила Ксения.

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Автор: Елена Былкина
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