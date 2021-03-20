Артист, которого недавно разоблачили в популярном проекте, узнал в Неваляшке своего приятеля.
Юрий Стоянов недавно сам выступал в шоу "Маска" в роли банана. Филипп Киркоров предположил, что за костюмом скрывается Александр Буйнов. однако других членов жюри заезде программы "Городок" обмануть не удалось.
Артист выбыл из проекта, однако это не помешало ему разоблачить более удачливого соперника.
По мнению актера, за костюмом этого персонажа скрывается его приятель и тезка.
Стоянов подозревает, что Неваляшкой может быть юморист Юрий Гальцев.
"Мы приятельствуем, и в отличие от очень многих зрителей, я очень часто слышу, как он поет приватно, с гитарой. У него прекрасная джазовая манера, джаз-рок-дворовая, очень странная, и он очень меняет голос от верха до низа. Очень пластичный голос со всякими штучками", — рассказал Юрий Николаевич в афтер-шоу с Вячеславом Макаровым.
Членам жюри предстоит разоблачить оставшихся десять персонажей, скрывающихся за забавными личинами.
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