На Артемия Лебедева напал титановый спинорог

Отдых на Мальдивах обернулся для дизайнера неприятностями. Его чуть не покалечила хищная рыба.

Артемий Лебедев поделился с подписчиками страшной историей. Райский уголок планеты, куда отправился отдыхать дизайнер, таит неизведанные опасности.

Безмятежное плавание в голубых водах Индийского океана закончилось неприятным инцидентом.

В Instagram Лебедев опубликовал рыбу с кривыми зубами довольно отвратительного вида.

"Знакомьтесь — самая блевотная рыба на свете. Называется рыба-триггер, она же голубоперый балистод, она же титановый спинорог. Эта … напала на меня и укусила за ногу в воде! Я подумал, что на меня напала пиранья и уже представил, как потомки делят наследство. Понятно, что эта несъедобная падла защищает свою икру, но триггер теперь на плавание рядом с кораллами у меня", — написал Артемий под отталкивающим рыбьим портретом.

Из-за своих пухлых губ рыбка напомнила фолловерам персонажа армянского мультфильма "В синем море, в белой пене".

"Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королём! Ла ла ла …. ла ла ла", — пошутили фолловеры. "Она похожа на тусовщицу из 2000-х", — отметили интернет-пользователи.