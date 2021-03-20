Филиппа Киркорова осудили за наряд в юбке

Король российской эстрады выбрал экстравагантный образ, чтобы явиться на тематическую вечернику Насти Ивлеевой в стиле кибер-барокко.

Праздник в честь дня рождения звезды "Орла и решки" Насти Ивлеевой вызвал бурную реакцию аудитории.

Алла Пугачёва, например, явилась на торжество в шортах, Максим Галкин примерил на себя роль кибер-принца. Собчак поразила окружающих необычным головным убором, напоминающим садовые вилы.

Филипп Киркоров не попадал в общие кадры и лишь многим позже поделился снимком своего наряда.

Исполнитель облачился в светлый наряд, состоящий из белого пиджака и длинной юбки в пол. На носу у певца красовались очки в стиле стимпанк.

"Так нарядно собраться я мог только на день рождения к Настюшке Опасность @_agentgirl_ ! Тотальное соблюдение всех гостей дресс-кода мероприятие — CYBER BAROQUE…Как вам кибербарочный костюм?", — написал Филипп Бедросович под фото в Instagram.

Многие подписчики оценили креатив исполнителя, отметив, что образ получился очень крутым.

Нашлись, однако и те, кто не одобрил стремление поп-короля нарядиться в юбку.

"Я не пойму у него что брюки закончились везде в юбках", — написали фолловеры. "Конкретный перебор! Безвкусица полнейшая. Филя заигрался или впал в детство", — осудили Киркорова сетевые критики.