Король российской эстрады выбрал экстравагантный образ, чтобы явиться на тематическую вечернику Насти Ивлеевой в стиле кибер-барокко.
Праздник в честь дня рождения звезды "Орла и решки" Насти Ивлеевой вызвал бурную реакцию аудитории.
Алла Пугачёва, например, явилась на торжество в шортах, Максим Галкин примерил на себя роль кибер-принца. Собчак поразила окружающих необычным головным убором, напоминающим садовые вилы.
Филипп Киркоров не попадал в общие кадры и лишь многим позже поделился снимком своего наряда.
Исполнитель облачился в светлый наряд, состоящий из белого пиджака и длинной юбки в пол. На носу у певца красовались очки в стиле стимпанк.
"Так нарядно собраться я мог только на день рождения к Настюшке Опасность @_agentgirl_ ! Тотальное соблюдение всех гостей дресс-кода мероприятие — CYBER BAROQUE…Как вам кибербарочный костюм?", — написал Филипп Бедросович под фото в Instagram.
Многие подписчики оценили креатив исполнителя, отметив, что образ получился очень крутым.
Нашлись, однако и те, кто не одобрил стремление поп-короля нарядиться в юбку.
"Я не пойму у него что брюки закончились везде в юбках", — написали фолловеры.
"Конкретный перебор! Безвкусица полнейшая. Филя заигрался или впал в детство", — осудили Киркорова сетевые критики.
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