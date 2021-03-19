Хромченко объяснила, какую одежду женщины должны обходить стороной

В шоу "Модный приговор" телеведущая назвала одежду, которая испортит любую женскую фигуру.

Героиней передачи стала 36-летняя Анна из Курской области. Подруга обвинила молодую женщину, что она "состаривает" себя, выбирая одежду не возрасту.

В рубрике "народный стилист" Анну переодели в одежду, в которой она стала похожа на озорного баварского пивовара. Такую метаморфозу произвели с женщиной бежевый жакет и брюки скинни в крупную клетку.

Модные эксперты Александр Васильев и Эвелина Хромченко раскритиковали брюки, которые очень неудачно подчеркнули недостатки фигуры героини программы.

"Брюки с крупной клеткой в обтяжку не идут всяким ногам. В данном случае клетка вся перекошена и подчёркивает некоторые изгибы ног, которые надо бы скрыть, а тут они, наоборот, на геометрической пропорции сфокусированы", — объяснил ошибку председатель модного суда Васильев.

Эвелина Хромченко полностью согласилась с коллегой. Fashion-эксперт обратилась к российским женщинам, предостерегая их от подобного выбора.

"Не покупайте, женщины, такие брюки! Оставьте их в магазине. Аргумент "ну делают же их для кого-то" не работает. Вот пусть этот кто-то эти брюки и носит!" — категорично сказала Хромченко.