Фанаты решили, что Ани Лорак возвращается к бывшему мужу

Поклонники Ани Лорак заподозрили, что она сошлась с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу. На эти мысли публику навело то, что певица появилась с бывшим мужем на светском рауте.

Дополнительным поводом думать о воссоединении экс-супругов стал загадочный пост Лорак в Instagram. Исполнительница разместила в своём аккаунте снимок в ванной.

Артистка облачилась в откровенный пеньюар и набросила на плечи мужскую рубашку. От пытливых подписчиков не ускользнуло и то, что на безымянном пальце Ани красовалось кольцо, похожее на обручальное.

"Стань счастливей, слышишь, но не любой ценой, если третий лишний…" — написала Лорак под фото.

Столь романтичный антураж поклонники восприняли как намёк на воссоединение с бывшим мужем.

"Королева нашла своего короля", — прокомментировали пост фолловеры.