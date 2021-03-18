Поклонники Ани Лорак заподозрили, что она сошлась с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу. На эти мысли публику навело то, что певица появилась с бывшим мужем на светском рауте.
Дополнительным поводом думать о воссоединении экс-супругов стал загадочный пост Лорак в Instagram. Исполнительница разместила в своём аккаунте снимок в ванной.
Артистка облачилась в откровенный пеньюар и набросила на плечи мужскую рубашку. От пытливых подписчиков не ускользнуло и то, что на безымянном пальце Ани красовалось кольцо, похожее на обручальное.
"Стань счастливей, слышишь, но не любой ценой, если третий лишний…" — написала Лорак под фото.
Столь романтичный антураж поклонники восприняли как намёк на воссоединение с бывшим мужем.
"Королева нашла своего короля", — прокомментировали пост фолловеры.
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