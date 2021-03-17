Олигарх подарил Агате Муцениеце "Майбах" за 10 миллионов рублей

После развода с Павлом Прилучным личная жизнь Агаты Муцениеце вызывает огромный интерес публики. Артистке то и дело приписывают романы с разными мужчинами.

Ранее в Сети распространились слухи об отношениях Агаты с режиссёром Климом Шипенко, однако актриса опровергла подобные домыслы.

О богатом воздыхателе актрисы поведал сотрудник Первого канала.

"Это известный олигарх. Он недавно подарил Агате "Майбах" за 10 миллионов рублей. С его стороны искренние чувства, что, безусловно, вызывает зависть коллег Агаты. Она девушка яркая, после развода с Павлом карьера идёт в гору. Она легко могла бы сама себе купить эту машину, зарабатывает прилично, но тут любимый человек её опередил", — сообщил ведущий Первого канала Алексей Шаранин в интервью "Комсомольской правде".

Сама Агата намекала на то, что она окружена мужским вниманием.