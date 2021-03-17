Давид Манукян рассказал о крахе своих бизнес-проектов

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой поведал печальные истории коммерческих провалов.

На заре своей юности Давид Манукян продавал аксессуары для автомобилей.

У отца блогера начались неприятности — компания застройщика, в которой он работал на солидной должности, не смогла вовремя сдать объект в эксплуатацию. Недовольные собственники долгостроя подали в суд на Ашота Манукяна.

"После этого у него начались проблемы со здоровьем. За долги мы продали всё: две машины, квартиру. Жили в проблемном доме, идущем под снос. У папы со здоровьем до сих пор плохо — сахарный диабет", — рассказал Давид на YouTube-шоу "Алёна, блин!".

Не сложилось с бизнесом и у Давы. Как сообщает "СтарХит", когда ему было двадцать лет, его имя фигурировало в деле о мошенничестве. Ситуация касалась сделок с жильём.

"Я занимался разными видами бизнеса, были и провальные. Я захотел влезть в транспортный бизнес. Купил самосвал, договорился с транспортными компаниями, а с водителями забыл договориться о том, что бухать за рулём нельзя. Один водила устроил погоню в стиле ГТА с пятью экипажами сотрудников ДПС и открытым огнём по машине. Бизнес ушёл в ноль, как и сами водители", — цитирует слова Давы "СтарХит".

Успех к молодому человеку пришёл после того, как он занялся блогерством и стал бойфрендом Ольги Бузовой.