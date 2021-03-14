Юрий Шатунов вспомнил, как на несколько лет попал в "рабство"

Солист группы "Ласковый май" вспомнил о своей бесправной юности.

Юрий Шатунов стал гостем программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!".

Шоу было посвящено 35-летию легендарной группы "Ласковый май".

Певец, к оторый воспитывался в детском доме, рассказал о непростом периоде своей жизни, когда руководитель сиротского учреждения решила заработать на талантливом воспитаннике. Властная женщина забрала у юноши паспорт.

"Она забрала документ, закрыла у себя в сейфе под предлогом, что паспорт пойдет на прописку, что я должен получить койко-место в общежитии, как государственный ребенок. И в течение двух лет я работал на неё. Пел, были концерты", — объяснил Юрий Шатунов.

Исполнитель хита "На белом покрывале января" Сергей Васюта назвал этот вопиющий случай настоящим рабством.