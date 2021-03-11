Кутюрье Вячеслав Зайцев рассказал о любовнике Пугачёвой

Знаменитый модельер вспомнил, как Примадонна просила его придумать "модный лук" для её возлюбленных.

Неотъемлемой частью образа Аллы Пугачёвой был знаменитый балахон. Его придумал для исполнительницы Вячеслав Зайцев.

Гуру мира моды объяснил, чем была продиктована идея облачить Аллу Борисовну в подобный наряд.

"Алла стеснялась своего тела и не хотела облегающее носить. Я предложил ей балахон, он ей понравился, показался комфортным. И она долгое время в таком имидже выступала. Мерила у меня и другие модели, но не решилась", — рассказал Вячеслав Михайлович в беседе с журналистами Комсомольской правды".

Кутюрье рассказал, что придумывал наряды не только для именитой певицы, но для её воздыхателей.

"Пугачева приходила ко мне со своим любовником Челобановым. Просила его одеть. Я ему сшил яркий цветастый пиджак. Потом и с Владимиром Кузьминым тоже приходила. Я, когда его увидел, удивился: маленький такой ростом, как комарик", — поделился воспоминаниями Зайцев.

Кузьмину модельер так и не сшил костюм, а вот Филипп Киркоров был завсегдатаем в его мастерской.