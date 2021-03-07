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Адвокат Жорин прокомментировал войну за наследство Марьянова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юрист разъяснил, как по закону делится имущество между супругами и родителями.

Адвокат Жорин прокомментировал войну за наследство Марьянова

После смерти артиста Дмитрия Марьянова его супруга и отец начали затяжной спор, пытаясь разделить между собой несколько квартир покойного артиста и его загородный дом.

Вдова Марьянова Ксения Бик недавно заказала повторную экспертизу оценки имущества умершего супруга.

Результаты экспертизы оказались не в её пользу, так как цена жилья, и, как следствие, доля отца покойного Марьянова за несколько лет выросла.

Звёздный адвокат Сергей Жорин рассказал об особенностях наследования имущества среди близких родственников.

По словам юриста, при наличии нескольких наследников первой очереди выделятся так называемая супружеская доля — это половина всей собственности, нажитой в браке.

"В супружескую долю входит имущество, которое куплено в период брака на деньги, заработанные также в период брака. Если имущество куплено в период брака, но на деньги добрачные, и это будет установлено в ходе судебного разбирательства, то это имущество не является супружеской долей… По общему правилу каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые ссылается. Если стороной не будут доказаны эти обстоятельства, то суд будет исходить из других обстоятельств", — пояснил Жорин в интервью Пятому каналу.

 

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Автор: Елена Былкина
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