Мария Кохно рассказала, что проблемы с носом начались после травмы.
Бывшая участница телестройки пожаловалась в Instagram на проблемы с внешностью.
Кохно рассказала в своём аккаунте, что после сильного удара нос "провалился", а затем "раздвоился" в середине.
"Весь день провела в больнице, не могла выложить ничего, у меня нос — ударила и он провалился в середине, я не знаю, как пережила этот день. Всю ночь лилась кровь. Если я пойму, что нос уехал, то я буду делать пластику. Хотя я говорила, что больше не лягу под нож никогда", — написала Мария.
Позже симптомы стали ещё более тревожными, так как нос сильно отёк и, по словам Кохно, "пошёл пятнами".
"У меня вот такой отек, и стресс, и голова кружится ужасно. Никому не хотела говорить, просто целый день в таком состоянии… Вначале на "Доме-2" сломали, сейчас опять так", — поделилась своими страхами женщина.
На проблемы с носом жаловалась также бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Долгие годы упорного труда без сна и отдыха дали о себе знать.