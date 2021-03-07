У звезды реалити-шоу "Дом-2" Марии Кохно "провалился" нос

Мария Кохно рассказала, что проблемы с носом начались после травмы.

Бывшая участница телестройки пожаловалась в Instagram на проблемы с внешностью.

Кохно рассказала в своём аккаунте, что после сильного удара нос "провалился", а затем "раздвоился" в середине.

"Весь день провела в больнице, не могла выложить ничего, у меня нос — ударила и он провалился в середине, я не знаю, как пережила этот день. Всю ночь лилась кровь. Если я пойму, что нос уехал, то я буду делать пластику. Хотя я говорила, что больше не лягу под нож никогда", — написала Мария.

Позже симптомы стали ещё более тревожными, так как нос сильно отёк и, по словам Кохно, "пошёл пятнами".

"У меня вот такой отек, и стресс, и голова кружится ужасно. Никому не хотела говорить, просто целый день в таком состоянии… Вначале на "Доме-2" сломали, сейчас опять так", — поделилась своими страхами женщина.

На проблемы с носом жаловалась также бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина.