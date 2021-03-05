Вдова Марьянова навредила сама себе, настояв на экспертизе

Между родственниками Дмитрия Марьянова развернулась жёсткая война за наследство.

За право получить имущество покойного артиста борются отец Дмитрия и его супруга Ксения Бик. Итоги нового исследования оказались не в пользу Ксении.

Как сообщает "Московский комсомолец", противостояние развернулось за дорогостоящую недвижимость почившего актёра.

Оценка стоимости имущества Марьянова показалась Ксении несправедливой.

Новая экспертиза показала, что цена на квартиру, в которой она проживает с его сыном, существенно увеличилась, что не соответствует интересам Ксении.

По словам представителя сына актёра, отец артиста собирается дополнять иск, так как новые цены на жильё существенно меняют положение дел с наследством.