Между родственниками Дмитрия Марьянова развернулась жёсткая война за наследство.
За право получить имущество покойного артиста борются отец Дмитрия и его супруга Ксения Бик. Итоги нового исследования оказались не в пользу Ксении.
Как сообщает "Московский комсомолец", противостояние развернулось за дорогостоящую недвижимость почившего актёра.
Оценка стоимости имущества Марьянова показалась Ксении несправедливой.
Новая экспертиза показала, что цена на квартиру, в которой она проживает с его сыном, существенно увеличилась, что не соответствует интересам Ксении.
По словам представителя сына актёра, отец артиста собирается дополнять иск, так как новые цены на жильё существенно меняют положение дел с наследством.
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